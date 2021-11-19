文化部10日公告今年度重要傳統工藝保存者，在傳統建築彩繪項目，新北市藝師「阿男師」莊武男自2011年起，持續於淡水社區大學教授寺廟彩繪課程，也編撰打底、製筆工藝等教材，長期投入傳統彩繪技藝傳授，獲得文資審議委員認可，贏得「人間國寶」殊榮。

國立歷史博物館委託莊武男藝師修復門神彩繪。（新北市文化局提供）

新北市文化局表示，莊武男1942出生於新北市淡水區，師承艋舺名師洪寶真，學習傳統彩繪技藝，在學徒期間就參與「對場」較勁，金山慈護宮門神即為其和許連成藝師對場作品，彩繪功力急速竄進，「阿男師」的名號就在一次又一次的對場中不脛而走，進而在全台奠立名聲。

莊武男出師後獨立承包工程，從板橋潮和宮、淡水龍山寺、松山慈祐宮、臺北行天宮、大龍峒保安宮、日月潭文武廟、金門古崗樓到泰國林氏宗祠，經手宗廟彩繪工程上百件，累積深厚的彩繪經驗，除傳統漢式建築彩繪外，也受到國立歷史博物館等單位邀請彩繪、修護或示範，為北部地區傳統彩繪名師。

從事傳統建築彩繪逾60年，莊武男瞭解彩繪各項工序流程，具彩、繪、畫的技能，熟知傳統彩繪打底、工具製作的傳統知識，並堅持採用南式彩繪工法。其彩繪佈局華麗飽滿、線條柔順流暢、用色典雅豐富、圖案運用靈活，更精於垛頭彩繪，為台灣極具代表性的彩繪藝師。

文化局長龔雅雯表示，無形文化資產這些珍貴技藝是台灣文化最有特色的一塊，文化局持續推動傳統藝術的保存記錄與推廣傳習，出版藝師口述歷史專書與影音紀錄，每年更舉辦傳統藝師展演，讓民眾認識本市藝師及其投入一生傳承之珍貴技藝，拉近民眾與藝師距離；同時與學校合作，走進校園推出系列推廣課程，將大師技藝扎根校園，培育未來傳統藝術人才，保存並發揚無形文化資產的珍貴價值。