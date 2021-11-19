高雄市農漁業擁有豐沛的旅遊資源，不僅在今年全國農村競賽奪下金牌及優等成績，多元玩法更吸引不少喜愛農村氣息的遊客，市府農業局「創客學堂」特地結合農村新鮮事，帶領遊客深入體驗高雄山海文化，享受精彩的農遊樂趣。

高雄市農業局在優遊農村精選的20條路線中，將帶領民眾前往旗山糖廠社區，體驗獨特的香蕉絲工藝品製作、古早椪糖熬煮等趣味活動；及到旗山南勝社區採收玉荷包荔枝、用荔枝木製作各種實用小物及玩荔枝木彈弓。

另帶領遊客前往甲仙日光小林村，感受大武壠族文化特色、編織魚笱等傳統器具，沿途並到六龜新開社區，到山間尋找山茶蹤跡，實際了解製茶過程，並在悠閒自在的茶席體驗，感受在山林間飲茶的樂趣。

除了到戶外踏青，農業局也積極與在地產業合作，推出「創客學堂」系列課程，今年初曾結合永安新港社區的優質石斑魚與大樹金鑽鳳梨，邀請知名鄉村料理人「江舟航」來進行石斑魚創意料理示範教學，並宣傳高雄石斑魚的獨特之處，讓參與的學員更認識高雄農漁特產。

創客學堂也邀請位於六龜新開社區的「欣園製茶」，至高雄新光三越講授課程，帶來原生山茶相關知識，並實際展開一場品茶體驗，品味六龜山茶的特色。

高雄市農業局長張清榮表示，高雄農村擁有非常豐厚的實力，在今年農委會舉辦的「第二屆全國金牌農村競賽」，由「石斑魚的故鄉」永安新港社區拿下金牌的殊榮，而成立「大旗美農村體驗物產直賣所」的旗山糖廠社區，則抱回優等。

張清榮說，目前正值美濃白玉蘿蔔季，糖廠的跨域農遊，順勢結合各區特色，一根根冒出頭的雪白蘿蔔，開始向遊客招手，「來高雄，優遊農村Fun心玩！」