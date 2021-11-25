花蓮富里鄉大眾運輸不普及，當地社區協會成立「幸福巴士2.0」，供有需求的民眾預約搭乘，25日正式通車。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

富里鄉位在花蓮縣內最南端，鄉內共13個村，由於鄉內大眾運輸不普及，學生與長者多需藉由私人交通工具，才能到市區就學、就醫及採買生活用品，當地社區協會成立「幸福巴士2.0」，供有需求的民眾預約搭乘，25日正式通車，前3個月免費，盼能促進偏鄉居民的便利性，補足偏鄉公共運輸最後一哩路。

花蓮富里鄉羅山社區發展協會去年投入噗噗共乘計畫，由於交通部同年修正運輸業管理規則，放寬偏鄉地區社會團體或個人，經營公共運輸服務，因此今年在公路總局、花蓮縣政府、東部區域運輸發展研究中心等多個單位聯合輔導下，成立市區汽車客運業「幸福巴士2.0」，25日正式通車。

台北區監理所花蓮監理站表示，「幸福巴士2.0」有別於縣內其他幸福巴士有固定班次，而是導入噗噗共乘預約平台，整合在地多元共享車輛，提供彈性預約服務，讓有需求的民眾能方便預約搭乘，提升載客效能。

「公車收費享計程車服務」，羅山社區發展協會理事長林益誠說，「幸福巴士2.0」採預約制，服務範圍以富里鄉境內為主，由於不少長輩在隔壁玉里鎮的醫院看診、復健，因此最遠亦能提供到慈濟醫院玉里分院及台北榮民總醫院玉里分院。

縣府表示，「幸福巴士2.0」目前提供預約的行經路線分別為「豐南永豐線」、「學田富南線」、「羅山石牌線」、「古風明里線」及「富里玉里線」等，有2輛車負責載送，4輛計程車支援，有乘車需求的民眾，可使用免付費電話0800005978或LINE官方帳號「交通部 噗噗共乘」即可進行服務預約，營運初期提供3個月免費搭乘，未來基於使用者付費原則，將比照花蓮市區公車收取乘車費用。