台灣疫苗推動協會今日舉辦認證標章頒獎典禮，華航自30家企業脫穎而出，是唯一獲評「企業新冠流感打擊聯盟－金獎」的國內航空業者。華航已多次獲得「流感防疫友善健康職場認證」的肯定，今年配合政府各項防疫規範，積極安排員工接種新冠疫苗，提供新冠疫苗接種假等措施以提高施打意願，鼓勵員工保護自身及家人健康，共同打造優良的職場環境。

台灣疫苗推動協會與疾病管制署自2016 年起合力以「流感防疫聯盟」為號召，強調接種疫苗對員工照護的重要性，鼓勵企業取得「流感防疫友善健康職場認證」的聯盟標章，華航也多次獲得「完全防疫獎」、「防疫尖兵獎」及「友善企業楷模獎」等殊榮。今年因新冠疫情，防疫聯盟全新升級，提高評選指標，特別加入「企業是否提供接種假」、「企業是否提供員工預防新冠肺炎傳染教育訓練」等項目，藉此強化職場防疫等級。

華航每年訂定流感疫苗施打計畫，包括免費施打、補助自費施打與衛教講座等，透過公司郵件宣傳，讓員工了解疫苗品牌、即時預約接種場次等服務，簡化作業流程；並考量輪班員工的作業屬性，安排公司內部多處駐點施打、桃園機場醫療中心定點施打或補助自費接種疫苗等多元管道，降低感染風險，落實員工健康之照護及促進，善盡企業社會責任。

為照顧員工，華航提供員工優於法規的健檢頻率與健檢項目，安排癌症篩檢、運動課程及飲食講座等健康建議；亦結合衛生單位及社區資源，辦理視力保健、疾病預防、身心紓壓、心血管防治等職場健康促進講座，提升員工醫療保健及健康管理意識，打造全方位幸福企業。