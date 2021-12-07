台新金(2887)旗下台新銀行統籌主辦亞太電(3682)新臺幣60億元永續連結(ESG)聯合授信案。此次聯貸資金用途將支應亞太電信之3.5GHz頻段5G網路共頻共網合作案及亞太電信之資本支出，提供中期穩定營運資金。原本預定籌募金額為新臺幣50億元，後因連結ESG調整機制，內容將依亞太電信相關永續指標表現、績效達成度，提供利率減碼優惠。而該連結ESG機制，深獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸，認購比達158%，最終以推案上限新臺幣60億元結案。

台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，台新銀行主辦的亞太電信永續發展指數連結聯貸案是電信業連結ESG聯貸案首例。本次由台新銀行擔任統籌主辦兼額度管理銀行，另有凱基銀行、土地銀行及華南銀行、新光銀行、彰化銀行、上海商銀、高雄銀行、安泰銀行、板信銀行、王道銀行、台中銀行等11家銀行參貸，皆看好該公司未來的業務發展前景。

本次聯貸企業亞太電信，落實 ESG 永續經營，2021年榮獲「台灣企業永續獎」、「幸福企業」雙金殊榮，並完成臺灣電信史上第一個5G之3.5GHz共頻共網服務，關鍵的策略合作創造共贏新局，引領業界潮流，創造智慧生活的無限可能。

台新金今年前10月稅後盈餘為185.7億元，年增45%，EPS為1.5元。