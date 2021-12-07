環境、社會和企業治理（ESG）成為近年企業發展顯學，鴻海(2317)董事長劉揚偉今（7）日指出，將呼應科學基礎減量目標倡議（SBTi）、預計明年首季提出減碳目標，同時已將ESG指標納入績效KPI、納入供應商考核項目，讓供應鏈知道鴻海是「玩真的」。

證交所與國泰金今日舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，由金融研訓院董事長吳中書主持「全球ESG浪潮來襲，掌握重量級企業之永續關鍵思維」綜合座談，邀請劉揚偉及證交所總經理簡立忠、信義房屋創辦人周俊吉、國泰金總經理李長庚等人與談。

劉揚偉指出，近期氣候變遷、特別是極端氣候造成的影響，在歐美諸多國家均嚴重威脅人民生命財產安全，使得推動ESG更刻不容緩。同時，若沒有市場、哪會有企業，認為ESG是市場要健康永續發展的重要基礎之一，有近因、遠因及先後因果關係。

劉揚偉表示，環境、社會是企業不可分割的一部份，集團去年在論壇中提出，永續經營的方程式就是EPS加上ESG，除了賺錢也要重視環境、社會及公司治理。鴻海過去1年參與相當多活動，並在績效KPI上增加與ESG相關評估，透過融入日常環境才能可長可久。

劉揚偉指出，鴻海對此積極參與相關倡議及活動，如參與發起「台灣淨零行動聯盟」擔任理監事，去年跟國泰議合宣布響應CA100+淨零排放、承諾至2050年達到零碳排的長期目標，並與國際大客戶合作、訂定2030年與其相關生產全面採用清潔能源的更積極目標。

資訊揭露部分，劉揚偉表示，鴻海除了進行CDP國際碳揭露計畫外，今年開始導入氣候相關財務揭露（TCFD），環保長在APEC及UL ESG大會亦分享集團相關循環經濟做法。同時呼應科學基礎減量目標倡議（SBTi），預計明年首季提出減碳目標。

劉揚偉指出，此舉是藉此讓相關供應鏈知道鴻海是「玩真的」，不是講一講做表面文章。一方面告知做此事的重要性、打算怎麼做，盼讓供應鏈重視此事，同時亦將ESG作為供應商挑選體系中的考核項目，若相關考績較高，獲分配的訂單也較多。

劉揚偉強調，企業不光是要能賺錢，而且還要能分享，只是過去作分享時只是個概念、沒有很清楚的定義，ESG剛好是個非常具體的分享實踐。鴻海過去一直在做相關分享，包括偏鄉希望小學、鴻海獎學鯨、捐贈BNT疫苗等，未來也會持續下去。