渡過今年營運谷底，電源供應器及機殼廠偉訓(3032)明年營運可望重返成長！偉訓總經理王駿東表示，明年高階電源供應器、資料庫中心機櫃及電競自有品牌產品都會比今年成長，預估明年營收有機會超過去年，獲利雖然無法達到去年水準，亦有機會遠優於今年。

偉訓下午舉行法說會，偉訓以機殼起家，後來跨入電源供應器，公司於2016年取得力韡及富驊的股權，並引進神達旗下神達電腦為策略聯盟夥伴，現有產品包括：工業電腦機殼、電腦機殼、PC電源供應器、力韡的長照床/醫療床/家居床，近幾年偉訓以自有品牌及代工兩路並進方式跨足電競市場，目前電競產品包括：電競電腦機殼、電源供應器、電競椅及電競桌等。

就各產品來看，電競／伺服器機殼及零組件佔偉訓今年前3季合併營收34%，電源供應器約佔29%，電競自有品牌/電競週邊產品約佔22%，醫療床/長照床約佔8%，其他約佔7%。

受到低階電源供應器訂單趨緩、電競市場自5月急凍，以及疫情導致塞港嚴重，電競自有品牌機箱及電競椅等產品因缺櫃無法出貨，尤其是歐洲及中南美洲，致使偉訓今年前3季稅後盈餘為2.44億元，年減34.53%，累計前11月合併營收為76.77億元，年減7.92%。

王駿東表示，雖然今年營運不如預期，但公司在高階電源產品有不錯的斬獲，順利切入電競領域高階金牌及白金牌電源，明年1月開始出貨，預估電源產品會有相當大幅度的成長，有機會較今年成長50%，高階電源產品佔電源產品比重亦可望拉升到60%，進而拉高電源產品毛利率。

除高階電源產品有斬獲，資料庫中心機櫃亦有好消息，偉訓順利拿下全球最大公有雲美國品牌大廠訂單，8月已開始出貨，預計明年會全數展開，由於毛利率較目前平均毛利率高2個百分點，對公司每股盈餘將有不錯的貢獻。

王駿東表示，隨著高階電源及資料庫中心機櫃等新產品出貨放量，且明年塞港可望緩解，預估明年各產品線都會成長，明年營收可望超越去年，公司目標是挑戰明年營收百億元。