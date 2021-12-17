全球第二大傳動系統元件廠上銀科技、氣動元件大廠亞德客-KY今年營收及獲利雙雙報喜，明年營運續望，營收可望年成長至少，美系外資也看好全球缺工，自動化設備產業啟動農曆年前拉貨潮，以及碳中和目標趨勢，喊買上銀及亞德客，推升兩檔股票今（17）日股價上漲。

外資出具報告，儘管零件缺料、物流受阻，工具機產業11月營收仍可月增25％，顯示只要上述因素逐漸緩解，工具機產業營運成果會更好。此外，氣動元件、運動控制器等相關產業11月營收也呈現月增。其中上銀、亞德客11月營收符合外資原先預期。

外資預期，亞德客不再受中國大陸限電影響，市場需求回溫，訂單量提高，營收月增6％、年增3％。上銀也因出貨市況轉佳，12月營收月減1％、年增3％，比以往十年同期月減7％好。

亞德客前三季EPS達25.59元，創歷史次高；前十一月合併營收攀升至231.49億元，締造史上新高。亞德客財務長曹永祥指出，12月大陸部分城市雖受疫情影響，但亞德客出貨未受影響，接單也比10、11月受疫情及限電來得好。

上銀集團總裁卓永財預告，上銀今年11、12月盡量出貨至歐洲及美國，以便明年1、2月銷售，但可能造成今年最後兩個月無法認列營收，使得營收增長速度會比前十個月緩，上銀及大銀兩公司今年營收及獲利都會優於去年，明年繼續成長。