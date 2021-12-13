1218四大公投本周六即將登場，然而行政院意見書卻在公報明文登載，反萊豬公投通過與否，均不影響農委會109年9月7日公告效力。醫師蘇偉碩表示，公投一旦通過，行政機關就要依法廢止公告，行政院在玩文字遊戲，不要被騙了。

總統蔡英文去年8月28日宣布今年起將開放含萊克多巴胺美豬進口，農委會也於去年9月7日修正公告「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列」，為美國萊豬的開放鋪路。

而本次行政院意見書登載：(一)本案若獲通過，政府尊重依法所進行的公投結果，依公民投票法第30條規定辦理。(二)、本案若未通過，則依動物用藥殘留標準辦理。(三)本案通過與否，行政院農委會109年9月7日之公告，均不受其法律效益影響。

「行政院又在玩文字遊戲！」，蘇偉碩表示，故意這樣寫是因為公投沒有溯及既往的效力，因此去年9月7日的公告效力不受影響，但若公投通過，行政機關就有義務依法廢止公告，如果沒有廢止就是違反《公投法》。

蘇偉碩指出，寫不影響農委會9月7日的公告，會讓很多人覺得反正投了也沒用，這樣大家就不會去投同意票，「還在猶豫的人不要再被政府騙了，公投那天請放心投下同意票。」

蘇偉碩說，政治的目的是為了國際名聲，不是為了個人利益，所有的發文、發言和文字都是未來被檢驗的歷史，會有這次公投產生，就是因為民進黨在野說一套，執政後卻完全丟棄，「如果民進黨怕公投過關，開放萊豬的命令現在就可廢止，這樣公投也不用投了，但我想政府一定做不到，公投其實是給你們一個台階下。」