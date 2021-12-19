四大公投案於18日進行投票，最終投票結果出爐後，四大公投的不同意票均大幅領先同意票，而公投的最終投票結果與投票前的民調結果有所出入，也引發各界關注。東華大學教授施正鋒指出，若投票前的民調沒有贏很多，很容易就被翻盤，因為選民通常對議題沒有興趣，除非政黨出面動員認同、或意識形態，才會去投票。

根據《美麗島電子報》、《台灣民意基金會》、《ETtoday》、《TVBS》四家媒體，分別於11月24日至25日、11月22日至23日、12月1日至2日、12月10日至15日所做民調，僅「反萊豬」一案支持度最高，四家媒體中有三家同意方衝破5成；「藻礁（反三接）」同意方支持度則平均最低，甚至出現同意方僅35%的結果。

不過，依中選會18日開票結果顯示，重啟核四同意380萬4755票，不同意426萬2451票；反萊豬同意393萬6554票，不同意413萬1203票；公投綁大選同意395萬1882票，不同意412萬038票；珍愛藻礁同意390萬1171票，不同意416萬3464票，4大公投的投票率約為41%左右。

對此，施正鋒今天(19日)在臉書上表示，根據西歐公投的研究，如果投票前的民調沒有贏很多，很容易就被翻盤，因為選民通常對議題沒有興趣，除非政黨出面動員認同、或意識形態，才會去投票；而動員又必須看經費、及媒體的運用與操控。另外，要是立場不堅定，掠龜走鱉，絕對會輸。