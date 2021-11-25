為有效防堵新冠肺炎院內感染，中醫大新竹附設醫院院長陳自諒與團隊連結產業界，結合醫令條碼掃描自動報到系統，研發「新冠PCR智取箱」檢驗機台，不僅降低醫護人員跨單位互相接觸，更大幅提升篩檢量能及便利性，榮獲第18屆「國家新創獎-臨床新創獎」殊榮。

陳自諒表示，在疫情高峰期間，為有效降低高風險員工跨單位接觸，減少行政及採檢作業負擔，醫檢驗科與聯毅科技合作研發的「新冠PCR智取箱」，不僅可免除民眾戳鼻之苦，也大幅提升PCR檢驗量能和便利性。

「新冠PCR智取箱」結合醫令條碼掃描自動報到系統，製成一台零接觸自動報到領管系統，可搭配醫院PCR檢驗項目，以客製化模式推廣到預住院病人、陪病家屬篩檢及其他醫療院所，也可以和社區檢驗所或有定期篩檢需求的學校機關簽約代檢，在指定地點設置機台，增進PCR廣篩效益。

陳自諒說，這項科技防疫創新技術第1個優勢是，透過掃碼，自動取管，衛教影片，杯架式出口，民眾自採，感應式檢體回收箱等流程達成「零接觸」。

其次，搭配的保存液、保冷系統及衛教影片標準化深喉唾液PCR檢體收集及前處理。再則有資訊管理系統，掌握每時期篩檢狀況。具便利補管設計，包括模組化系統可盤式更換，line通知等，而在疫情過後可擴充為不同容器的備管機。

陳自諒帶領團隊獲獎的成員有，中醫大新竹附醫副院長阮春榮、檢驗科主任楊晶安、總技師林建佑、小組長張麗禎、資訊室主任謝嵩淮、助理程式設計師楊豐銘及聯毅科技處長蘇閔財等人，12月17日將在台北國際會議中心接受頒獎表揚。