桃園在今年全國原住民族運動會勇奪51金，拿下全國總錦標第一名，蟬聯3連霸，市長鄭文燦20日頒發逾1281萬獎勵金。（蔡依珍攝）

桃園在今年全國原住民族運動會勇奪51金，拿下全國總錦標第一名，蟬聯3連霸，市長鄭文燦20日頒發逾1281萬獎勵金。（蔡依珍攝）

桃園在今年全國原住民族運動會勇奪51金，拿下全國總錦標第一名，蟬聯3連霸，市長鄭文燦20日頒發逾1281萬獎勵金，也預告桃園明年也要自辦原住民族運動會，並會在都會和原鄉各設一個原住民運動場，其中9公頃的崁津部落運動場已在規畫中，另要覓地設置太陽運動場。

全國原住民族運動會3月19日至23日在宜蘭縣舉辦，桃園代表隊參賽隊職員及選手共有714人、參加17項競賽，在與全國22縣市選手激烈競爭下，桃園代表隊脫穎而出，榮獲51面金牌、41面銀牌、31面銅牌，囊括123面獎牌，榮獲全國競賽總錦標第一名，蟬聯三連霸。

鄭文燦說，原住民族的孩子擁有各方面的天分，無論在運動或學習生涯，市府都持續給予最大的支持，要求教育局、體育局協助選手順利就讀高中、大學，讓他們發展體育同時無後顧之憂，也期盼桃園原住民的運動選手，在未來能夠不斷的發光、發熱，在運動競技場上展現自己的才華。

鄭文燦也提到，為給予原住民朋友更多的支持，市府將分別在都會及原鄉各設置一處原住民運動場，盼讓選手們能夠有更多的發展空間。

鄭文燦說，個人競賽第一名至第三名者，分別頒8萬元、4萬元、2萬元，團體競賽第一名至第三名者，頒4萬元、2萬元、1萬元，蟬聯2屆冠軍者，再加發2萬元獎勵金，總計共有330位優秀選手榮獲前三名，還有57位教練同獲獎勵金，加上27人2連霸，總計本屆全國原住民族運動會桃園共核發1281萬3000元獎勵金。