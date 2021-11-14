富邦悍將郭俊麟去年6月動了右手肘韌帶置換手術，原本樂觀預計今年下半季一開始就能投入一軍賽場，結果直到11月才迎來一軍初登板，他透露在5月時進度一度「卡關」，為了讓職業生涯走的長遠，他也廣納多位前輩建議，包含味全龍王維中及樂天桃猿陳冠宇、陳禹勳、黃偉晟等人都是他的「老師」。

郭俊麟表示，去年決定動刀後，原本規畫在今年下半季初就能投入戰線，沒想到5月復健時出現撞牆期，怎麼投手都有不舒服的感覺，一度讓他覺得自己今年連二軍都無法出賽，一直在尋求如何突破關卡，「那時二軍教練一直給我很正面的東西，每天起床都是新的一天，但只要一丟球又覺得不行，也不是痛，就是有一個地方不舒服，好像不能很大力投球。」

為了讓職業生涯能夠延續，郭俊麟也詢問許多過來人的意見，「那天在天母有遇到維中，就有跟他聊一下，他要我不要太勉強自己、太強求今年一定要怎樣，加上今年球隊賽事也進入到尾聲，如果勉強自己導致再受傷，又要浪費更多時間，希望我保守一點，以健康為主。」

不只王維中，郭俊麟也詢問過很多曾開過刀的投手，像是陳冠宇、陳禹勳、黃偉晟，富邦二軍投手教練蔡明晉也以過來人身分與他分享經驗，「開刀過，多問對自己是有幫助，人家願意告訴你，讓你的職業生涯能夠拉得更長，就盡量多學、多聽。」

17日是郭俊麟本季最終戰，接下來他將投入球隊秋訓，也因為動了TJ手術，必須要維持住肌力，自己可能也只會休息1個禮拜，之後就會跟著復健師訓練，想辦法把狀態調整到最佳，面對明年的球季，「我的想法是，你不知道自己還能投多久的時間，能做的就是把自己調整到最好，去面對每一場比賽。」