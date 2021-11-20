統一獅隊20日以2比7不敵味全龍，不僅近況慘淡，近8戰吞下7敗且守備出現超過10次失誤，也確定將總冠軍賽主場優勢讓給中信兄弟，賽後獅隊總教練林岳平平淡面對，「主、客場都還好，只是客場移動比較辛苦，都是面對7場比賽。」接下來首要課題就是幫助球員把狀態調回高點。

獅隊此役推出飛利士、猛威爾接力登板，攸關總冠軍賽3洋投最後評估，但隊友守備卻不幫忙，讓飛利士5局沒能投完就退場，4.1局失7分中僅有2自責分。

對於飛利士的表現，餅總認為OK，「是守備沒有幫忙他，猛威爾也算還可以。」最後台灣大賽28人名單會在下周教練會議中開會決定。

獅隊近期守備頻頻出狀況，其中林子豪單場又出現2次失誤，餅總坦言可能會影響到獅隊用人邏輯，「確實有在考慮，這些都會納入下周教練會議中，正式去討論這些事。」

本季獅隊以64勝51敗5和作收，雖然最後幾場例行賽表現不理想，但林岳平仍肯定選手一整年的辛勞，「大家都辛苦了，奮戰一整年，也突破去年一整年例行賽成績，接下來還有重要季後賽，希望球隊接受挑戰，再度成為衛冕軍。」