為期4天、中台灣建築產業盛會「2021台中設計周」上午熱鬧登場，集結建材、木材創新與家具整合、木雕藝師薪傳藝術等內容，邀民眾從設計出發，全新感受台灣生活體驗。值得一提的是，今年展場中將舉辦4大主題論壇，預估可激盪出各界對於綠生活、環保建築等全新的未來設計趨勢。

為期4天的「2021台中設計周」上午熱鬧登場，展期中將舉辦4場論壇，盼激盪新思維。(林欣儀攝)

主辦單位指出，今年設計周同期展出台灣國際建築室內設計建材展、台灣木材創新應用展＆木創生活節、一建築一家具整合設計4.0微型博覽會及台灣木雕藝師薪傳展，盼提供後疫時代設計師對於建築、空間場域，也能與時俱進的產生對應元素。

為期4天的「2021台中設計周」上午熱鬧開展，現場展出包括木創、建材與建築、家具等。(林欣儀攝)

台中市建築開發公會理事長林正雄致詞時表示，在現今這個後疫情時代，舉辦這場設計周活動顯得相當重要，尤其活動中以主題分別論壇，相信在各界相互激盪下，不論對智慧建築、綠建築或未來建築4.0的定位，都會有深遠與定錨的影響。

主辦單位指出，4大論壇分別為設計論壇、建築論壇、疫後時代居家防疫論壇與一建築一家具整合設計4.0產官學策略發展論壇，其中，設計論壇著重文化、SDGs與低碳時代來臨、空間獨白議題；疫後時代居家防疫論壇則以綠色環保、實地裝修應用資訊等相關，盼為地球暖化盡一份心力。

主辦單位強調，中台灣是木產業的重要聚落，這次展覽從木材、木工機械到木職人、木構造等方面，大力推廣Wood STEAM與DIY體教作。