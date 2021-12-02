星座運勢網站「星座上上簽」分享，巨蟹座、摩羯座、天秤座、射手座年底時來運轉，好運連連，賺錢越來越順利，為2022年打下良好的基礎。

▍1.巨蟹座

巨蟹座今年的財運呈現開低走高的趨勢，年底財運最旺，過去一段時間總是財來財去，留不住錢，年底這段時間會比較忙碌，不過付出都會得到回報，工作表現亮眼，能獲得獎金，或有加薪機會，除了正財外，偏財運也變得旺盛，投資容易賺錢，巨蟹座要好好把握年底這段時間大賺一筆。

▍2.摩羯座

摩羯座在2021年底過得忙碌又充實，事業運帶動財運，只要在職場上努力打拚，就會獲得翻倍的收穫，無論是上班族或創業者都好運連連，賺錢非常順利，年底這段時間摩羯座的思慮清晰又靈活，會突然冒出許多新奇的點子，然後做出改變，事業變得開闊，為明年打下良好的基礎。

▍3.天秤座

天秤座在過去一段時間壓力比較大，不過在2021年底終於有轉運機會，財運抬頭，終於能順利賺錢、存錢，工作能獲得更多合作機會，整體運勢提升，從今年年底一直旺到2022年，天秤座若能把握機會，就可以大翻身，在新的一年嶄露頭角。

▍4.射手座

射手座12月會得知更多賺錢管道，明顯感受到財運提升，有機會在年底大賺一桶金，凡事順遂，做什麼都有不錯的成果，可把握年底這段時間好好充實自我，強化自身實力，將會在這段時間認識有力的貴人，能指點你人生的方向，為你帶來財富。