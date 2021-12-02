今年4月2日台鐵太魯閣號重大事故後，台鐵局共24項工程將轉由鐵道局辦理，其中新馬彎道改善工程等7項列為第一階段優先項目，預計年底前將由鐵道局辦理後續設計施工。

立法院交通委員會今日邀請交通部長王國材專題報告「鐵道局新建工程與台鐵局具體之分工協調及規劃」及「公投暨相關選舉期間行政機關如何遵守行政中立原則」並備質詢。

太魯閣號事故後，行政院長蘇貞昌指示，日後台鐵的重大新建工程將由鐵道局辦理。根據交通部鐵道局提出的專案報告，台鐵局正推動的邊坡、橋梁、隧道及車站等重大新建工程，交給鐵道局代辦的24項設計及施工（不含用地取得），因各項進度不一，部分尚在規畫階段，就可估算部分的工程經費概估約235.33億元。

報告指出，台鐵局及鐵道局今年10月底召開優先辦理項目研商會議，其中第一階段優先辦理項目包含新馬彎道改善工程等7項，將在年底前交由鐵道局辦理後續設計施工。

新馬彎道工程代辦協議書已在10月20日用印完成，11月12日完成新馬站彎道改善委託規劃設計監造技術服務；深澳線海科館八斗子K4＋450~K4＋520邊坡改善工程等5項正辦理相關代辦行政程序；富岡軍用月台新建工程及勞務委託設計監造，將擇期邀集相關單位召開設計工作需求確認會議。

第二階段包含高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫等4項，將等台鐵局完成委託調查、測量、鑽探及規劃設計等，待規劃報告核定後，再交由鐵道局辦理設計及施工。

其餘龜山-外澳間路線彎道改善工程等12項，將在台鐵局完成可行性評估或規劃作業後，轉交鐵道局接辦；集集線隧道及邊坡改善統包工程則由台鐵局先行發包，後續兩局再研商施工事宜。