富邦悍將范國宸借用林哲瑄的手套守外野。（毛琬婷攝）

富邦悍將范國宸近期開始「代班」守外野，18日迎來生涯外野初先發，他笑說，從一開始都沒球來感到很無聊，到後來頻頻被挑戰，加上戰況緊張，「我真的感覺到我的心臟一直蹦蹦跳。」

范國宸16日與中信兄弟的比賽，在後段從一壘移防右外野，但都沒有守備機會，昨天則是生涯首度以先發外野手出賽，比賽來到後段，獅隊不少球都往他的管區打去。

范國宸坦言，守外野跟內野的差距真的很大，自己還有很多需要學習的地方，「內野手遇到球打出來，第一時間一定是想要往前，昨天第一球平飛過來，我也是慣性先往前，結果就是完了，我就去撿球了。」

從一開始都沒有守備機會，到後來頻頻被挑戰，范國宸心情上演三溫暖，緊張到感覺到心臟一直蹦蹦跳，他透露，自己在這個月才加練外野，「總教練來問我，我也認為多一個位置就多一個機會，職棒就是這樣，看誰能在這環境越久越好。」

雖然只是偶爾「代班」外野，但對從小到大都沒守過的外野的他是一大考驗，「真的沒想像中演單。」這幾場比賽范國宸都是先借用林哲瑄的手套進行守備，之後也會想要訂做自己的外野手套。

結束球季後，范國宸也會想要繼續加強外野守備，「如果沒有在秋訓名單中，我自己也會想來球場練一下外野守備。」