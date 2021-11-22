富邦悍將投手楊彬拿下今年二軍勝投、防禦率王，2年收穫3個二軍獎項，他期許自己明年能夠站穩一軍，有機會能爭取一軍獎項。

楊彬2018年被富邦在第6輪選進，隔年展開職棒生涯，但多數都待在二軍，前2年短暫上一軍都以後援身分出賽，今年則是在球季後半段，在一軍先發輪值出現空缺的情況下獲得先發機會。

楊彬本季在二軍出賽15場，自責分率2.13排名首位，戰績6勝3敗，勝投雖與樂天桃猿洪聖欽、隊友范玉禹並列第1，最終因自責分率較低而出線，拿下防禦率、勝投雙冠王。

加上去年拿下二軍三振王，楊彬2年收穫3個二軍獎座，但他自知這不算是太正面的訊息，「這代表我長時間都待在二軍，雖然得獎也是肯定，是進步、成長，但我最後目標還是擺在一軍爭取獎項。希望之後能在一軍穩定出賽，有條件爭取一軍獎項。」

富邦昨天本季最終戰，范玉禹繳出生涯首場完投勝，本土先發可用之兵又多一人，對於如此競爭的環境，楊彬也做好心理準備，「很競爭，大家都丟得很好，所以我也必須要從季末開始準備，春訓時準備卡位。」

回顧今年球季，楊彬認為，自己在一軍時穩定度還是稍嫌不足，這部分是自己之後最需要加強的地方，「在狀況不好時，投球策略必須要立刻做調整，讓自己落差不會太大。」