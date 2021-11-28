金馬獎昨天舉行頒獎典禮，世新大學6位校友以6項作品榮獲11項大獎，大放異彩！《瀑布》、《美國女孩》、《詠晴》等得獎作品，都是由世新校友監製或導演，其中公共關係暨廣告學系校友林佑恩更是憑藉《度日》，成為金馬獎最佳紀錄短片的第一人。

今年金馬獎新增「最佳紀錄短片」，由林佑恩拿下首座大獎，他曾擔任攝影記者，獲得過新聞攝影大賽獎項，《度日》為他首部記錄作品，對此他表示「未來在紀錄片中將投入更多」，他認為，若能透過30分鐘、1小時的紀錄片去呈現社會問題，社會就還有一個可以鬆動的可能。

世新廣播電視電影學系校友張誌騰，從事攝影工作10餘年，首次挑戰自編自導短片《詠晴》，即入圍釜山影展及金馬獎。他從大學開始就參與多部電影、紀錄片、MV拍攝，在24歲時受導演張作驥提拔，擔任電影《醉生夢死》攝影，憑藉此片在年僅25歲時就入圍金馬獎最佳攝影，此次拿下最佳劇情短片，他勉勵母校學弟妹：「很多事情不一定是對的，需要時刻保持質疑的態度。」

向來為金馬常勝軍的世新廣電系校友瞿友寧，擔任監製的《瀑布》叫好叫座，在今年屆金馬獎不負眾望拿下4項大獎，包含最佳原著劇本、最佳原創電影音樂、最佳女主角及最佳劇情片等獎項，可謂此次金馬大贏家！

而世新廣電系校友林書宇監製的《美國女孩》，也同樣表現不俗，獲得最佳攝影、最佳新演員、最佳新導演3項大獎，林書宇與學弟妹分享，「在每個崗位都要努力做到好，不要放過任何機會。」

同為廣電系校友的劉顯嘉此次也以《月老》榮獲最佳造型設計，首度入圍即獲獎的她勉勵學弟妹，「只要有夢、只要努力，就一定會走到我們要去的地方，大家一起努力、一起加油。」