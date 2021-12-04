美國北卡羅來納州一名男子不小心買到2張相同號碼的彩券，當時自己也未注意，豈料等到開獎後，他才發現自己重複買的彩券竟中獎了，能夠獲得雙倍的獎金，他還開心到一度跌坐在地上，此事曝光後，不少人都直呼他太幸運。

根據《iHeart》報導，居住在北卡羅來納州費耶特維爾（Fayetteville）的49歲湯瑪斯（Scotty Thomas），日前躺在床上看電視轉播的籃球賽，由於他忘了自己是否有買彩券，因此又上網買了一張2美元的「Lucky for Life」彩券，直到第二天，他的兒子詢問他為何要買2張同樣號碼的彩券，湯瑪斯才意識到自己重複購買。

豈料直到開獎後，湯瑪斯重複購買的彩券竟中大獎，他提到「得知中獎後，我嚇到跌坐在地上，因為我真的不敢相信，這是一種祝福」。而獎金領取方式分為兩種，一種是終身年領2.5萬美元（約新台幣69萬）的高額獎項，而他中得2張彩券，每年總計領5萬美元（約新台幣138萬），另一種則是一次性領取。

湯瑪斯最終選擇一次領回獎金，共計78萬美元，扣除稅金後，拿到約55.1萬美元（約新台幣1524萬），他也計畫將這筆錢用於投資、還貸款，未來也不排除購買新房。除了湯瑪斯之外，2019年一名英國清潔工薩伊（Gayle Say）也曾不小心買到同號碼彩券，當時她還一度想取消購買，但之後又改變主意，沒想到贏得2個50萬英鎊的獎金（共約台幣3660萬元）。