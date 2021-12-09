《開著餐車交朋友2》蔡凡熙、姚愛寗、莊凱勛一起做料理。（LINE TV提供）

黃秋生、莊凱勛跟蔡凡熙主持的LINE TV原創實境節目《開著餐車交朋友2》在疫情復工後首度錄影，邀請到演員姚愛寗來擔任小幫手，一起前進台東賣蝦湯。這回不僅平反上次澎湖行南瓜餅沒熟的失敗經驗，蝦湯更全數賣光，而過程中黃秋生也見到一名美女客人，讓他心花怒放大呼「我的菜」，下車親自服務，大方合照閒聊。

最新一集內中，3位主持人抵達台東搜刮在地特色食材，以木鱉果、白蝦、蔬菜為基底，外加海鹽調味，熬出美味蝦湯，前進鐵花村擺攤，成功賣光博得好評，讓4人對於成果都相當滿意。而過程中，一直待在餐車上忙碌的黃秋生，原本沒興趣走到用餐區看看，直到一名美女粉絲現身，讓他眼睛為之一亮，大讚「那麼漂亮」、「我的菜」，沒多久後就下車，拿著椅子直接坐在美女粉絲旁邊聊天，還大方讓對方抱著合照。

另外這次也有重量級顧客，台東縣長饒慶鈴來捧場，黃秋生還特別交代蝦湯裡面一定要多給一隻蝦子讓縣長品嚐，親自送餐服務，還誇獎饒慶鈴「氣場強大」，不過事後當饒慶鈴化身小粉絲求合影時，卻先跟莊凱勛拍照，讓黃秋生大吃飛醋，開玩笑說「我都盡了我的能力（服務）了，還沒有叫我去拍張照」，笑翻現場。

演員姚愛寗首度來擔任嘉賓幫忙就賣光蝦湯，開心的說感覺「滿成功的」，也透露一開始得知要來參加節目，其實很緊張，因為很欣賞3位主持人，但個性比較害羞，並不是那麼會主動交朋友，所以做了很多心理建設。令她最印象深刻的事情，是有一天晚上黃秋生盛情邀約大家去他房間裡面聊天，大方分享演員經，瞬間拉近彼此距離，也讓姚愛寗覺得非常有趣、度過開心的一天。

《開著餐車交朋友2》每周五中午12點LINE TV、每周六晚10點在東森綜合台32頻道播出。