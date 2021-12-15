「有一種人生，半百歲月都樂在為鄰里付出」彰化縣政府表揚資深鄰長，多達164位鄰長，服務超過50年以上，最年長是100歲的永靖鄉永南村第10鄰鄰長陳創碧，服務60年，94歲的埔鹽鄉好修村第4鄰鄰長施海桐，服務更長達70年了，他們的長青服務，是鄰里們安心的保證。

彰化縣政府表揚資深鄰長，多達164位鄰長，服務超過50年以上 ，94歲的埔鹽鄉好修村第4鄰鄰長施海桐，服務更長達70年了。（吳敏菁攝）

鄰長不需要經過選舉，是由村、里長來指派，願意當鄰長都是衷心樂在付出、奉獻，既沒有薪水，也沒有辦公室、行政人員及經費補助，就是了協助公共事務順利來推動，每個鄰的規模從10戶至200戶都有。

縣長王惠美表示，在縣政或鄉鎮市政的推動上，有一群默默在付出的人，就是鄰長伯、鄰長嬸，以裝設住警器來說，鄰長非常清楚鄰內的家家戶戶，而居民看到是鄰長就知道不是詐騙集團，又了鄰長的幫忙，家戶裝設完成的速度相當快，也確保大家的安全。

王惠美表示，為了感謝資深鄰長，縣府特別表揚服務50年以上的鄰長，今年有164位，昨天有88位出席，其中4位擔任鄰長已達70年以上，資深鄰長不僅愛鄉、愛土，更可說是一生都在做公益，替大家貢獻付出。

15日表揚會，剛好也是線西鄉年資64年鄰長黃明丁的生日，縣府特別準備生日蛋糕，王惠美和鄰長們一起慶生，再次感謝鄰長們對縣政的協助與幫忙，祝福身體健康、事事順利。

年資70年、今年94歲的埔鹽鄉鄰長施海桐指出，自從他當鄰長以來，跟左鄰右舍感情都十分融洽，能獲得這次表揚感到十分光榮，「希望能一直擔任鄰長，持續服務鄉里」。