副總統賴清德今天（28日）赴宜蘭公投宣講，他強調，核四重啟關係到台灣環境安全問題，珍愛藻礁與能源安全有關，反萊豬進口牽涉台灣經濟安全，公投綁大選攸關台灣民主安全，4項公投環環相扣，所影響的就是台灣國家的安全，呼籲民眾投下4個不同意，才能讓台灣往前邁進。

賴清德指出，核四公投他相信宜蘭人不會搞錯，因為他有一天回台南，有鄉親對他說，「林義雄反核，過去都支持，現在怎麼反對了？」但兩者不一樣，政府的態度是核四猶如老爺車兼拼裝車，有安全的顧慮，核四是不能重來。

賴清德表示，三接不只可供應北部發電，還可減少台中燃煤所造成的空氣污染，3天前蔡總統去看藻礁，大家都看到三接沒蓋在藻礁上，只是蓋在既有的23公頃的地上，政府的態度是既然有保護藻礁，因應電的需求與解決台中空氣污染問題，所以是希望興建。

他表示，萊豬已經擋了20年，但蔡總統有決心魄力開放，開放前也比照馬英九時期的開放萊牛，以國際食品標準開放萊豬，必須要健康無虞才能進口到國內，人民不想買、不想吃，也不會買到、吃到，事關台灣加入CPTPP，如果可以加入，簡單地說，太平洋兩岸國家彼此做生意享有關稅的減免。

賴清德說，一進入投票所拿了10張公投票，公投綁大選不要說年長者搞不清楚，就連年輕人也一樣，讓公投沒辦法好好投相當可惜，公投是讓人民做國家的主人，應該要好好地投才是。

他強調，宜蘭人在民主路上建立起功勞，在台灣的關鍵時刻也希望宜蘭鄉親可以堅定守護台灣，盼國家的主人可以透過公民投票決定國家大事，也希望鄉親可以支持政府，投下4個不同意。