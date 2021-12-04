副總統賴清德日前在一場研討會上稱「萊克多巴胺不是毒藥或偽禁藥」的說法，引起國民黨主席朱立倫抨擊賴是藥頭，賴今天下午出席台中中二選區立委補選參選人林靜儀後援會成立活動時表示，萊克多巴胺非毒藥、也非搖頭丸或安非他命，醫界對此都非常清楚。

賴清德受訪表示，在醫學臨床上，萊克多巴胺屬於乙型受體素的一種，它既不是毒藥，也不是安非他命、搖頭丸這一類禁藥，也因此，萊牛不是毒牛，朱也不必把萊豬稱為毒豬。

此外，針對前總統馬英九也在「萊劑不是毒藥」的論述上鼓勵賴清德多吃，賴反擊表示，馬應先對國人說清楚，為何他任內開放萊牛沒有問題，但現在開放萊豬就不行，否則可能製造社會混亂，非常不好。

賴清德強調，蔡總統開放美豬進口，是有做好健康把關的，是根據國際標準的規範，進口萊豬必須在安全標準以下、若超過標準就不能進口，就像馬英九開放萊牛一樣，萊牛進口都已經8、9年，也沒問題。