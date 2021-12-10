綜藝大哥庹宗康及康康一起玩吹牛。（台視提供）

台視《綜藝3國智》播出屆滿5周年，明（11日）晚8點播出特別企劃第2集，來賓也恰巧都跟「5」有關。除了「五堅情」婁峻碩和小賴，還有「五年級」的綜藝大哥庹宗康及康康。庹宗康睽違2年，再度力挺《3國智》5周年特別企劃，並細數陪節目過了3次生日。

庹宗康特地從主持群身後出場，謙虛表示：「因為你們是主持人，為了尊重你們，特地從後面繞。」主持群聽了暖心原因，大呼感動，此時氣氛溫馨感人，沒想到風田卻突然開口：「康哥你可以講大聲一點嗎？」因為當天風大，一行人又在基隆港邊錄影，需要提高音量才能聽得清楚，風田一句話將溫馨場面打回原形，庹宗康則是立刻變臉，張立東見狀趕緊打圓場：「不要在港口錄影了啦！」

康康首度大駕光臨《3國智》幽默自嘲表示：「我是第一次來，因為最近生活困頓嘛！」他和庹宗康也合唱〈快樂鳥日子〉為節目慶生。兩位大哥級來賓和主持群分隊玩「擲骰子吹牛」康康一人站在桌前，面對來勢洶洶的挑戰者花花和納豆，氣勢凌人逼問到底要「抓」還是「不抓」加上身旁又站了一排「陪同官員」，讓他瞬間有站在質詢台的既視感，康康笑說：「這樣很像我在立法院質詢耶！」立刻神模仿議員王世堅，還幽默表示：「我的頭髮是不是比本尊還多。」