最近新冠肺炎浪潮再次席捲NBA，在這幾天比賽中出現多位球員觸及健康安全協議，導致多人同時無法出賽狀況，例如公牛、黃蜂、籃網、公鹿、湖人等隊，這讓外界擔憂NBA是否又要面臨停賽，而稍早更驚人消息傳出，據知名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，在近期檢測中發現了Omicron病毒！

Sources: The NBA’s first known player case of the Omicron variant was discovered in a recent positive COVID-19 test. The CDC estimates the new variant is now three percent of US cases. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 15, 2021

據查拉尼亞報導，在最近聯盟新冠肺炎檢測中出現首例Omicron病例，這種變種病毒目前佔美國3%。而NBA球員工會執行總裁米雪兒羅伯茲(Michele Roberts)則提到最近幾天有數十名球員觸發健康與安全協議，聯盟和球員工會計畫在所有比賽、訓練日對球員進行更多檢測，不管球員是否接種疫苗。

NBA球員疫苗接種率目前為97%。其中還有60%球員接種加強劑，雖然如此，球員觸發健康安全協議頻率越來越高，甚至有人在檢測中呈陽性反應，像昨天賽前籃網就有7名球員觸發協議，含主將哈登(James Harden)、艾卓吉(LaMarcus Aldridge)，公鹿阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)也預計缺席多場比賽。

The NBA has reportedly gotten its first case of the omicron variant in a COVID-19 test https://t.co/7AWAWWaEDK — Sports Illustrated (@SInow) December 15, 2021

另外湖人戰將荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)、霍華(Dwight Howard)、蒙克(Malik Monk)同樣觸發協議，無法出席今日對獨行俠比賽，湖人也在荷頓塔克觸發協議就停止訓練，到達拉斯後也不會進行投籃訓練，而今天稍早繼續傳出國王代理總教練金崔(Alvin Gentry)疑似確診消息，看來NBA目前局勢相當嚴峻。