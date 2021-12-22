德國總理蕭茲(Scholz)周二指出，德國將在除夕夜之前實施新的管制措施，包括已接種疫苗者的私人聚會人數限制在最多10人。

雖然還沒有到全國大封城，但蕭茲也與16個地方首長達成協議，關閉夜店和舞廳，允許在沒有觀眾情形下舉辦大型足球賽事。

蕭茲說，不能眼睜睜看見下一波疫情爆發，病毒也不會有聖誕假期；並且Omicron病毒只需幾周時間就會變成德國主流的病毒。

在德國8千多萬人口中，目前有70.4%的民眾為完全接種疫苗，有32.6%人口接種了加強劑。

德國衛生單位RKI建議採取更嚴厲措施，包括立即實行最大程度的接觸限制，將旅行限制在絕對必要的範圍。

德國周二新增2萬3428名確診者，以及462名死亡人數，累計死亡人數來到10.88萬人。

專家還警告，Omicron病毒可能導致緊急服務、電力和供水的中斷。醫院可能面臨一波重症患者的衝擊，以及醫生和護士突破感染，造成大量醫護工作人員的短缺。

總理將於1月7日在與地方首長開會，商討新冠情勢。