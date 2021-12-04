台灣民眾黨民主戰車11月29日已抵達嘉義地區，將花7天時間沿途掃街宣講「反萊豬、護藻礁、護台灣」公投理念，民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁指出，台灣已經被藍綠兩黨鬥爭內耗太久，轟藍綠兩黨都在欺騙人民，如同核四重啟又封存、封存又重啟，只是在操弄民眾意識形態，愚民式的宣傳只是為了選票考量，而民眾黨希望透過戰車宣講，與民眾對話、討論，喚起大家對於公共議題的關心。

台灣民眾黨民主戰車11月29日從嘉義縣民雄鄉出發，途經大林、水上、太保、中埔、番路、竹崎、梅山、新港、溪口、六腳鄉等地，12月3日進入嘉義市，進行整整兩天地毯式掃街宣傳，今晚已進駐朴子市，明將繞行海區鄉鎮，吳亭蓁希望沿途民眾能作伙 響應，12月18日一定要出來投票。

台灣民眾黨民主戰車11月29日已抵達嘉義地區，將花7天時間在嘉義縣市沿途掃街宣講，嘉義市黨部也動起來，積極宣傳理念。（民眾黨嘉義市黨部提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

吳亭蓁說，國民黨執政時開放萊牛進口，當時在野的民進黨大力反對，喊得震耳欲聾，如今換民進黨執政時，一只行政命令開放萊豬進來，換國民黨跳出來抗議，質疑萊劑的安全性，藍綠兩黨如此雙重標準，簡直小看了人民的判斷能力，呼籲人民要覺醒，跳脫藍綠意識形態的操弄，審視他們標準不一的行徑。