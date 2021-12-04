民進黨4日晚上在台中市西屯區福壽宮舉辦國政說明會，副總統賴清德到場宣傳「四個不同意，台灣更有力」，強調台灣已走入國際社會，自己不要互相內鬥，珍愛藻礁公投認為政府沒保護是錯誤的，蔡總統親自訪視昭告天下，不惜重資做好保護，三接工程如再進行，兩年後即可發電，不只供應北部電力，還能解決中部燃煤的問題。

民進黨4日晚上在台中市西屯區福壽宮舉辦國政說明會，副總統賴清德到場宣傳「四個不同意，台灣更有力」。（盧金足攝）

賴清德表示，蔡總統從2016年展開能源轉型，因為台灣當初燃煤發電占五、六十％，必須要轉型，推動綠電降低煤碳用量，實施天然氣發電有相當成果，大力發展離岸風電產業，台灣保護藻礁，三接一程如順利進行，兩年後就能發電，供應北部發電，改善中部發電用燃煤問題，強調政府做好保護藻礁。

民進黨4日晚上在台中市西屯區福壽宮舉辦國政說明會，副總統賴清德到場宣傳「四個不同意，台灣更有力」。（盧金足攝）

「珍愛藻礁公投，認為政府沒保護是錯誤的」，賴清德說，蔡總統親自訪視藻礁，即是昭告天下，後面的保護行動不惜重資做好保護，台中市的空氣品質造成汙染，也會影響國際碳稅徵收問題，破壞大自然會遭徵收碳稅，這不是表面上愛不愛藻礁問題，還攸關經濟發展，避免企業碳稅負擔。