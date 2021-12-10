台中電廠減煤，台電10日表示，兩位候選人都期待台中電廠減煤、減排，與經濟部及台電的方向一致，台電更籲請各界意見領袖能共同支持第三天然氣接收站早日供氣，才能讓大潭燃氣新機組能夠順利運轉。增氣減煤，增加北部發電，也降低中南部發電負荷。

台電指出，近年來台電致力增氣減煤已初具成效，未來若要延續並精進空品改善成果，同時兼顧用電需求成長，並平衡區域電力供需，支持三接，使大潭新增燃氣機組如期上線才是解方。台電正全力推動大潭增氣計畫，期盼在穩定供氣之下，為大家供給更多電力，進一步提供擴大減煤的條件。穩定供電與空品改善兩全其美，「減煤靠增氣，增氣要供氣，供氣要三接」。

台電說明，台中電廠近年來持續擴大減煤，採取自主降載、環保停機與擴大自主減煤等措施，6年來用煤量已大減超過600萬噸。台電補充說明，中火用煤量自109年起以不超過1260萬公噸為目標，今年仍順利達標，而中火能有如此減煤成果，是因為通霄電廠3部燃氣機組陸續上線，提供中火擴大減煤條件。「增氣」是「減煤」的最佳解方，未來若要延續並精進成果，支持推動燃氣機組如期上線才是解方。

台電強調，大潭電廠8號機、9號機加上足夠的天然氣，可以增加年發電量137億度，此電量換算成燃煤就相等於500萬噸。三接與大潭新機組可延續穩定供電、減少空污的方向。同時目前北部地區發電量僅占全國34.6%，但售電量卻約占全國40.5%，呈現售電量大於發電量的狀況；且北部地區借助跨縣市電網供應電力的時間將近一半。未來核二廠2號機及協和電廠3、4號機將陸續因達年限而除役，屆時北部地區供電失衡的情形會更嚴重。為兼顧區域供電平衡及擴大減煤條件，更應該支持三接興建。

台電說，燃氣機組的空污排放強度僅約燃煤機組的三分之一、碳排放僅約一半，可以發揮兼顧穩供與環保的功能。通霄電廠新增燃氣機組先行上線建功，讓中火第一階段減煤漂亮達陣。大潭新建燃氣機組蓄勢準備接力，後續只要供氣充足穩定，便能為滿足民眾用電需求及兼顧空品改善的目標貢獻心力。台電殷切期盼，對於減煤有共識的各界人士，能夠支持真正能夠達成減煤目標的大潭電廠新增燃氣機組計畫，以及供氣所需的第三天然氣接收站。