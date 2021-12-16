國民黨民調公投投票率不到五成 馬英九：沒這麼悲觀

1218四大公投倒數2天，重啟核四公投領銜人黃士修、清華大學原子科學院院長李敏今(16)日一同召開「核四商轉，給台灣一個機會」記者會，前總統馬英九致詞表示，重啟核四不容拖延，這不是黨派利益，而是維護中華民國的利益，「世界不會等我們，以核減碳才能提升國際競爭力。」

「核四商轉，給台灣一個機會」記者會由公投第17案核四商轉領銜人黃士修，以及核養綠公投共同發起人、清華大學原子科學院院長李敏共同召開，前總統馬英九、前副總統吳敦義、三位前行政院長劉兆玄、毛治國、張善政均出席與會。

馬英九表示，7年前執政時封存核四廠，今天宣布支持重啟核四，啟封核四的目的不外乎避免缺電、減少電價上漲、減少空污，以及維護國安，2018年底以核養綠公投以高達600萬同意票通過，這樣的結果與世界趨勢一致，以核減碳才是國際主流，甫落幕的COP26也有這樣的共識。

馬英九說，蔡政府執政期間經歷2017年的815、今年的513、517共3次大停電，當時是核二廠與核三廠及時救援，日前12月12雙北大停電影響30萬戶，降壓供電持續，凸顯台灣缺電問題持續嚴重，蔡政府的能源政策以燃氣取代核能，但是綠能成長緩慢，執政以來成長只增加0.7％，綠能總佔比距離今年的12％目標還很遠。

馬英九舉例，美國除了延役老舊核電廠外，也發展小型的核電機組供偏遠地區使用，更以大筆資金協助波蘭、肯亞、烏克蘭、巴西、羅馬尼亞、印尼等6國興建核電廠，美國民主黨、共和黨在發展核能意見上也相當一致，十分難得。

馬英九表示，若我國能源政策持續被高碳排綑綁，出口貨物將被徵收高昂的碳稅，國際競爭力也將落於人後，「世界不會等待我們，重啟核四不容拖延，這不是黨派利益，而是中華民國的利益。」