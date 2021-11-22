大學裡，小藻談了第一份戀愛。男孩是個「大城市」的孩子，她每一次約會前都會精心打扮自己。她會把男孩子的衣服、襪子拿回女生宿舍代洗，會克制飲食不讓自己發胖，會收斂起自己暴躁的情緒。但是畢業季、分手季，男孩子提出了分手，她不能釋懷，暴飲暴食，迎來了自己體重的峰值。

不服輸的性格讓她很快振作起來，努力投簡歷參加各種考試，應聘到了一家祖籍省份的國有企業。但省級國企並沒有幫助她實現「大城市」的夢想，單位入職必須從基層幹起，她被分到了籍貫地的基層單位，回到了她最熟悉的縣城。

工作以後，她是單位最早上班的一個，每天打掃公共環境，替領導刷好杯子倒好水，完成好分內工作的基礎上主動承擔其他責任，頭腦機靈的她看得清各種人情世故，得到領導的一致好評。在這個單位，她遇到了第二份戀情，單位最搶手的帥小伙，本級機關領導的公子。她主動追求，很快被人看作金童玉女，步入婚姻殿堂。對方父母是體制內單位管理者，她像第一段戀情時一樣，開始收斂起自己的脾氣，努力做一個好妻子。

入職三年後，她打聽到上級機關內部招聘的信息，她背著同事報了名，參加了考試。自信的氣場和青春的氣質讓她脫穎而出，這一次，她終於可以來到她從小就嚮往的「大城市」。但是在這個關卡，老天給她開了一個玩笑，她懷孕了。她不想因為這個不合時宜的孩子耽誤自己的計劃，偷偷吃了藥，打掉了，最終如期參加了省級機關的入職。

在省會機關工作期間，她一如既往的上進和熱情。她通過自己的努力在省級機關正式轉編，並轉了戶口，買了房子。她並沒有把父母接來同住，而是通過收租理財，在房地產暴漲前囤了自己的第二套房。

異地期間，她與老公長期分居，發現了老公出軌的證據。但是除了向我傾訴，她沒有告訴任何人，她選擇沉默和隱忍，因為她不想外人看她笑話。這次情感的打擊依舊沒能打倒她，反而激發了她去更大的城市看一看的動力。通過項目組借調的途徑，她申請去北京總部，開啟了真正996的快節奏生活。

大城市的工作生活節奏、人際關係使人眼花繚亂，但這一切她覺得新鮮且富有挑戰。她火速整理了在省城的兩套房子給中介平台，很快出手，在合適的時點購置一套北京房產。項目組的工作節奏很快，多數是名校年輕高材生，對於她一個普通本科且年齡大很多的30+女性並不友好。她以勤奮和熱衷社交出圈，熬過了幾年無助的借調期，成功轉編總行身份，並鼓勵老公跳槽到北京的企業，一起成為了北京人，成為了大城市的人。

*兩種人生價值觀

小悠和小藻是我不同的人生階段遇到的女性朋友，或許我在不同的年紀看待她們也有著不同的視角。我欣賞小悠對待生活得失隨緣的態度，也同時羨慕小藻敢想敢做的魄力。她們身上，有著這個時代截然相反的兩種人生價值觀。

小悠是一個被愛富養起來的女兒，雖然沒有大富大貴，但是從小沒有匱乏過什麼。父母是普通的工薪階層，也有著淡然的人生態度，所以小悠的思想裡沒有過於苛求的事情，上天也沒有給她設過多的障礙。交往中往往我是情感輸出的一方，她總是在傾聽。

小藻家庭本是小康，但父母一直不滿足於現狀，對於自身的精神匱乏強加於下一代，自然對她造成了一定的影響。她總說自己喜歡「折騰」，同時總在向我抱怨自己的原生家庭。她會攀比、會焦慮，但總能從中找到動力去獲得更多的東西。交往中我往往扮演了她的樹洞。

聽說，小悠一家最近在考察其他氣候宜人的城市，想逃離北京的競爭壓力，讓孩子盡量避免內卷，有個自由生長的環境。一直水到渠成安於現狀的她，終於開始了自己第一次主動的挑戰。

小藻跟老公一直沒要孩子，在北京的家裡養了兩隻貓，每天下班後一起去看各種演出，參加電影首映，做各種美食，週末去郊遊，假期去旅遊，好像慢慢停止了自己的「折騰」，開始計劃FIRE的生活。

人生真的沒辦法用定義來描述什麼叫成功，什麼叫幸福。小悠最終活成了小藻的樣子，小藻卻向著小悠的生活方向前進。

有人說對付內卷最好的辦法就是徹底躺平。

我不覺得小悠當年的順從是一種消極的「躺平」，她只是還處在默默地積累階段，對屬於自己的人生觀、價值觀的積累，她選擇觀察、沉默、沉澱，再做出積極的選擇。

而小藻，不停地做選擇，做抗爭，也不是「被內卷」而導致的攀比和盲從，她是堅守「自己可以改變命運」這條人生真理，她用一鼓作氣和勇往直前來檢驗父母告訴她的人生觀、價值觀是否正確，是否真的適合自己，然後做出最終的選擇。（月亮粟）

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