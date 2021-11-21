樂天桃猿19歲左投林子崴穀保家商畢業後加入職棒火速拿下2勝，20日面對中信兄弟雖然單局挨2轟，但他回穩最終投完5.1局，昔日高中教頭周宗志給予肯定，「挨轟後沒自亂陣腳，有看見他的成長。」

林子崴中職初登板就奪下勝投，以19歲又228天的年齡，刷新兄弟余謙締造的中職最年輕初登板先發勝投紀錄，第2場先發面對統一獅，她再繳出7局無失分好投，奪下第2勝。

昨天面對兄弟，2局下被陳子豪、高宇杰敲全壘打，單局失掉4分，但接下來回穩，最終用98球投5.1局退場，最終兩隊戰至延長賽才分勝負，林子崴無關勝敗作收。

看到昔日子弟兵投入職棒有好表現，周宗志也不吝嗇給予讚美，「他投球大膽，勇於挑戰好球帶，不會因為遇到擅長長打的學長，就比較閃躲。」另外他也認為，林子崴雖然單局挨2轟，但他不因此自亂陣腳，「有看到他的成長。」

周宗志也點出自身看法，他認為，若林子崴的均速能夠提升到143公里會更好，「因為他變化球控制出色，均速增加後對往後職棒發展幫助更大。」