一度因為傳球問題轉往外野，樂天桃猿張閔勛重回捕手老本行後，今年有大蛻變，連同14日在內，本季24場出賽已是生涯最高，近期更是連8場先發蹲捕，總教練曾豪駒期望他明年可以扛起球隊主戰捕手任務，張閔勛談起今年自己的蛻變說：「一直以來，我最大的敵人是自己，自己要去改變、克服。」

張閔勛是猿隊2016年首輪指名好手，但進到職棒後狀況起伏不定，還遇上傳球失憶，一度改練外野，去年重回老本行，擔任捕手，今年季初雖還是有出現阻殺時離譜暴傳的情況，但10月初重返一軍後，展現出截然不同的蹲捕自信。

曾豪駒認為，張閔勛這次上一軍最大的改變在「心態」，「以往他會一直在乎自己不好的，會一直去懷疑自己，太注重缺點反倒忘了自己在配球、引導上給投手的安定感。」幾次下二軍調整，教練團也都會給予張閔勛不同課題，讓他調整有個方向。

之前黃子鵬繳出好投時，曾歸功張閔勛的引導，這兩次與新秀左投林子崴搭配，也感謝捕手的幫忙，曾總也誇讚張閔勛的配球、引導都給投手很大安定感，節奏也掌握得很好，「投手在情緒不穩時，他的暫停都喊得恰到好處。」

張閔勛認為自己蛻變的最大關鍵，就在於從失敗中找東西，「一直灌輸自己，其實這幾年問題都是這樣，最大敵人還是在自己，自己要去克服、改變。」

雖然現在阻殺能力仍未到最佳，但張閔勛已懂得用另一個角度看待，「阻殺只是其中一環，雖然壘上有人，還是能用其他方式化解危機，更重要的是與捕手搭配，怎麼去面對下一棒打者。」

今年一軍出賽是生涯新高，張閔勛坦言這是自己從未想過的情況，「雖然我的打擊貢獻沒有很好，但我就試盡量把該做的做好，用守備幫助球隊，雖然很累，但很幸福。」接下來休季期他也會提前把自己準備好，來挑戰教練賦予的主戰捕手任務。