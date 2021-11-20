40歲莊凱勛今年也是「霸屏王」之一，不只在小螢幕接連推出《天橋上的魔術師》、《第三布局 塵沙惑》、《誰在你身邊》3部戲，還主持了《開著餐車交朋友2》，甚至年底在大銀幕，還有《美國女孩》這部在金馬入圍7項的好片。

對於之前大多都是重口味的類型片，難得演1部比較寫實的作品，莊凱勛說「平常都是殺人、被殺、緝凶，但其實越日常越難演，因為你無招可出，所以特別珍惜」。這次飾演1位一間扛起全家重擔的傳統父親，那場走出家門獨自在樓梯間潰堤的戲令人印象深刻，莊凱勛說確實自己也是不敢在家人面前展現比較脆弱一面的類型，「我跟電影裡的爸爸一樣是家裡所有的收入來源，很多的情緒都是無法展現在小孩跟太太面前，因為他們會害怕，如果他們賴以維藉的這個人也慌成這樣，所以其實沒那個必要」。

莊凱勛在《美國女孩》中飾演為家庭埋首於工作的爸爸。（傳影提供）

在片中有多次與罹癌的老婆林嘉欣起爭執，還對頂嘴的大女兒方郁婷賞巴掌、拿衣架打，現實生活中和莊凱勛和愛妻廖逸安結婚5年，育有3歲兒子、8個月大女兒，他說夫妻倆每天生活在一起難免會有摩擦，不過自己跟片中狀態不太一樣，算是滿願意敞開心房和老婆溝通，2人對孩子的教育觀念也很雷同，「沒有什麼1人扮黑臉、1人扮白臉，就是做得好都是白臉，做不好就都是黑臉，沒有秀秀（安慰）這件事情」。

至於處罰，他說頂多就罰站，也不會超過1分鐘，「我的觀念是要讓他覺得羞愧，而不是體力上的懲罰，要讓他去思考為什麼爸爸會把他放在這個處境，請他自己去反省，不是說要讓他覺得累或痛」，不過他透露最近跟老婆發現因為兒子的個性比較敏感、怯懦、內向，現在連小事都會急忙跑來道歉，「例如他可能肥皂沒放回去就跑來說『爸爸，對不起』」，因此他跟老婆也不斷在反省跟拿捏尺度中。

莊凱勛（前）和方郁婷在片中飾演父女。（粘耿豪攝）

至於這次無緣入圍金馬，莊凱勛則說「知道我自己做得足夠、有把角色做好就好了，入圍會開心，或者得獎那是更開心的事，可是這我們無法預期，因為獎項總會有這種狀況發生，我入圍過也當過評審，聽到很多人說我是最大遺珠，我覺得遺珠總比被觀眾遺棄好，其實最開心的事情就是觀眾喜歡，所以不需要那麼在意」。該片12月3日上映。