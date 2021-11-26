因瑪莎拉蒂車禍毆人案件，台中警方自辦「除暴安民專案」，自本月15日起迄今，計查緝治平案件8件69人，販賣毒品10件11人，詐欺車手集團3件10人，槍枝4件4人，博弈機房4處22人，地下錢莊8件9人，26日開記者會說明展現除暴績效，副市長陳子敬說，要讓人民覺得身在台中市感覺安心。

在台中市警察局副局長鄧學鑫的帶領下，第五分局偵查隊隊長關勝男、東勢分局偵查隊隊長陳宗凱、清水分局偵查隊副隊長陳建法等人出席記者會，針對打擊犯罪、掃蕩暴力的成果，一一說明。

近日警方掃蕩2580博弈集團犯罪組織，經刑警大隊運用科技偵防平台進行大數據分析結果，比對出以徐嫌為首之水房集團涉嫌參與博弈洗錢，經快速追查確認機房位置及成員落腳地點，破獲水房集團及「3○娛樂城」、「大○娛樂城」博弈機房2團，共計查緝13人到案，並查扣手機45支、電腦主機17台、SIM卡、U盾、點鈔機、監視器、網路分享器、防火牆、交換器、帳冊等，不法所得現金89萬元。

另台中市警第五分局偵破，吳姓犯嫌夥同竹聯幫獅堂成員的蔡姓犯嫌，共組暴力集團，組織成員以販毒牟利，以吳姓被害人竊取客戶資料，造成集團百萬損失為由強押被害人，並將被害人限制自由及實施毆打、凌虐等暴行，脅迫被害人簽立128萬元借據及本票。

警方續指，期間多次轉移被害人監禁地點，要挾被害人家屬支付128萬元贖金。共計查獲犯嫌8名，扣得折疊刀2支、空氣槍2把、鎮暴槍1把、子彈4顆、手銬及腳鐐各1付及毒品咖啡包179包及愷他命1包等證物，不僅破獲暴力組織，瓦解販毒集團。

除此之外，清水分局破獲陳嫌為首之暴力集團，陳嫌為鞏固並壯大聲勢廣收成員小弟，常藉細故夥同成員向多名被害人討債，被害人若不從便強押、毆打或恐嚇就範，計查獲犯嫌15名，扣得安非他命2包、鐵管1支、空氣槍1把及玩具槍1把等施暴證物。

另東勢分局破獲暴力集團，以吳姓犯嫌為首犯罪集團，其成員與被害人有口角糾紛，透過社群通訊軟體，糾眾在東勢區向陳姓被害人等人施暴、毆打，並砸毀被害人車輛，共計查獲犯嫌22名，並起獲高爾夫球桿3支及鐵棍1支等物。

警方指出，針對街頭暴力案件警察局必定依刑法第149、150條妨害秩序罪強勢執法，現場滋事分子依現行犯逕行逮捕依法究辦，並清查暴力分子背景及幕後組織予以檢肅及斷其金流，只要在本市逞兇犯案，絕不放過，嚴查究辦。

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