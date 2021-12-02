無畏新冠疫情衝擊，今年台股上市櫃公司前三季獲利成長至3.9兆元，創近十年同期最佳成績，根據統計，近年上市櫃公司平均的股息配發率為64.5%，推算明年整體配發的股息有望超越2兆元。在高配息的預期下，投資人可留意長期股息呈成長趨勢的高股息ETF。

全球加速新冠疫苗施打，各地疫情依舊頻傳，上市櫃公司今年經營經歷生產基地停工、投資成本增加及市場震盪等挑戰，逆境中卻交出史上難得的獲利佳績。

金管會統計，上市櫃公司今年前三季營收、獲利雙創十年來新高，上市公司總營收來到25兆1905億元，總獲利3兆923億元，上櫃公司總營收及總獲利成長到1兆8718億及2265億元，表現亮眼，並以航運、半導體及塑膠為前三大推升成長的產業。

法人指出，今年疫情對觀光、食品、水泥、百貨業等衝擊不小，但航運、半導體業等受惠經濟逐步復甦，消費需求回升，原先疫情爆發快速發展的5G、電動車及運算需求進一步成長，造就上市櫃公司績效優異。

而觀察近年上市櫃公司獲利向上，據統計，2017年上市櫃公司總獲利超越2兆元後，今年不僅前三季獲利達3兆元，全年獲利並預估超過4兆元；且台股上市櫃公司配息大方，2016至2020年整體公司平均的股息配發率介於62%至67%之間，五年的平均股息配發率為64.5%，若以此搭配今年前三季的獲利推算，明年總股息有機會超過2兆元，為歷年最多。

法人表示，投資人可從高股息股票和ETF參與台股的股息行情，但單一公司的投資風險較高，投資人需要選股，ETF優勢在於投資一籃子股票，分散個別公司風險，並定期依據指數編製原則汰弱留強，建議投資人可從有較長績效紀錄可參考、股息配發呈成長趨勢的高股息ETF著手。

以「國民ETF」元大高股息（0056）成立近14年，迄今元大高股息曾配息12次，若排除2009及2011年為累積當年及前一年共兩年的配息，使該ETF該兩年的配息金額較高，其餘從2013年來的股息逐步從1元附近，成長到近三年介於1.6至1.8元，並交出每次除息都填息的好紀錄。

元大投信高股息ETF家族還有結合Smart Beta策略選股的元大台灣高息低波（00713），在今年連四年配息，期間碰上疫情影響仍逐年增加配息，從2018年的1.55元，到今年配息3.15元，成長幅度103%，並於2018-2020年皆完成填息。但投資人參與ETF除息行情，應同步留意ETF的折溢價和報酬表現。配息率並不等同報酬率，參與配息宜注意投資商品的長期報酬表現和追蹤誤差，包括產品的配息率及報酬率是否和追蹤指數一致，避免績效成果與目標有所落差。