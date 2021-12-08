新台幣在2021年是地表最強貨幣的地位，可能持續到2022年上半年。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超8日分析，新台幣兌美元匯率今年在7字頭（即27元），約占52％，8字頭（28元）時間約48％，明年可能會反過來，因為美國升息、美元會轉趨強勢，新台幣兌美元可能較多時間在28元。

林啟超表示，今年新台幣兌美元匯率就是「七上八下」，升破28元，但未突破27元，2022年情況亦然，且九別重逢不易，即新台幣貶回29元的機率不高。

林啟超預估，新台幣到2022年上半年依舊會是比較強的貨幣，有二大原因，第一主要是台灣貿易順差明顯，二是美國匯率報告，中央銀行行在3點半匯率拉尾盤已不明顯；但2022年第二季後市場會預期美國要升息，美台存款利差可能縮小，美國存款利率目前約0.22-0.23％ 台幣存款利率約0.77％，美元可能升值。今年新台幣在7字頭的時間有52％ 在8字頭約42％，明年8可能時間長一點。

且2022年新台幣有貶值壓力，第一是明年若疫情趨緩，國外邊境解封，則國人換匯需求就會比往年多，再加上美國升息，壽險也會加快投資海外。