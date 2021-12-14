宏遠投顧14日舉行2022年台股投資展望說明會，2022年資金仍充沛，有利台股行情，指數區間在15000～19000點，但若台股大盤或個股衝太快，指數可能在2022年第一季見高點。

2022年電子股及傳產股可聚焦四個主軸，電子股部分，分別為電動車及車用電子、元宇宙、5G基建、AI雲端大數據伺服器。傳產股則為原物料及運輸股、儲電、眼球經濟受惠商機及升息壽險金融股。

在投資策略方面，因為資金派對已接近尾聲，宏遠投顧建議要把投機股放兩旁，價值低估及高殖利率擺中間。

宏遠投顧觀察，近期科技股過度飆漲，且因通膨居高不下，聯準會（Fed）可能提早升息，市場資金開始往價值低估的個股，以及抗通膨的高殖利率個股移動，例如美國蘋果股票、台灣的航運股、部分電子股等。

在價值低估個股及高殖利率個股，包含晶圓雙雄、部分IC設計股、面板、主機板等相關個股，以及水泥、塑化、鋼鐵、航運等各產業龍頭股、金融壽險股帶動下，2022年第一季台股大盤還有創新高的機會，宏遠投顧預估台股可挑戰萬九關卡。

全球股市及台股大盤雖然仍有高點可期，但是2022年第一季若是漲勢較快，因而出現高點的話，之後需提防資金派對近尾聲，通膨因素使得Fed提早升息，市場資金緊縮，造成全球股市及個股股價漲多回跌修正。