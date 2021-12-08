金管會公布上市櫃企業最新海外及中國大陸投資概況，2021年前三季海外投資收益9181億元、年增達1.46倍，在中國大陸投資收益3795億元、年增達37.05％，雙創近10年同期高點。其中，以航運業海外收益達2947億元、年增達近12.71倍增加最多。

金管會統計，前三季共1280家上市櫃企業赴中國大陸以外海外地區投資，較去年底減少1加、占比78.29％。累計投資金額7.01兆元，較去年底增加2050億元，主因投資設立或併購取得海外子公司，或海外子公司建廠資金需求、參與現增等，以半導體業投資較多。

投資損益方面，上市櫃企業前三季投資收益9181億元、年增達5458億元或近1.47倍，創近10年同期高點。其中，上市公司8814億元、年增達5379億元或近1.57倍，上櫃公司367億元、年增79億元或27.43％。

證期局副局長蔡麗玲表示，前三季上市櫃企業海外投資收益跳增，主因貨櫃運價上漲及智慧手機等產品需求增加。其中，航運業達2947億元、年增達2732億元或近12.71倍，半導體業759億元、年增499億元或近1.92倍，其他電子業953億元、年增達470億元97.3％。

赴中國大陸投資方面，前三季共1202家赴陸投資，較去年底增加3家、占比73.52％。累計投資金額2.53兆元，較去年底增加188億元或0.75％。其中，上市公司2.28兆元，較去年底增加142億元或0.63％，上櫃公司2491億元，較去年底增加46億元或1.88％。

投資收益方面，上市櫃企業前三季在陸投資收益3795億元、年增1026億元或37.05％，亦創近10年同期高點。其中，上市公司3750億元、年增974億元或35.09％，上櫃公司225億元、年增52億元或30.06％。

蔡麗玲指出，企業前三季在陸投資收益增加，主因智慧型手機、電子材料、化工及電腦相關產品需求增加。其中，其他電子業達1045億元、年增達315億元或43.15％，塑膠業334億元、年增218億元或近1.88倍，半導體業371億元、年增134億元或56.54％。

投資收益匯回方面，上市櫃企業截至第三季累計共匯回5783億元、較去年底增加302億元或5.51％。蔡麗玲表示，主要為配合集團資金規畫策略，而將獲利、現金股利、出售股權收益匯回，上市、上櫃公司分別以橡膠業、電子零組件業匯回金額較大。