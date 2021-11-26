周遊和李朝永表示疫情使夫妻倆感情越來越好。（羅永銘攝）

白冰冰明天會在台北小巨蛋有精彩演出。（羅永銘攝）

周遊（阿姑）和李朝永主辦第13屆「聽咱的歌看咱的影」經典電視電影演唱會，他們27日將率白冰冰、許富凱、李翊君等眾星開唱。今天彩排時，夫妻倆看起來神采奕奕，不時親吻大放閃光，李朝永還將阿姑「公主抱」轉圈圈，展現好腰力，73歲的他說平時有做伏力挺身，「腰力還可以啦！」

84歲阿姑和李朝永分享，前陣子因疫情爆發2人宅在家，夫妻每日相處之下感情更好，阿姑說：「他不能沒有我。」李朝永則開玩笑回：「我也不能沒有她，其實我們也想生個兒子，但生不出來。」

阿姑夫妻目前已接種完2劑疫苗，還打了流感疫苗，再加上每半年都會到醫院做健康檢查，阿姑自豪說：「我們（身體）沒問題，去做身體檢查紅字很少，即使有紅字，也是在邊緣，沒問題的！」李朝永也感謝大家願意給阿姑舞台，她就越有活力，身體就越好。

阿姑前幾年左、右膝蓋的關節、髖關節都換過，自比是「鋼鐵人」，還不忘虧李朝永：「所以他如果搞怪，我從床上一腳踢下去。」