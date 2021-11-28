導演鍾孟宏（左起）、李安、李屏賓、監製瞿友寧在《瀑布》慶功宴合影。（羅永銘攝）

第58屆金馬獎27日晚間圓滿落幕，李安4年金馬執委會主席任期屆滿，功成身退。典禮結束後他依照往年的慣例，跑遍每個劇組的慶功宴，坐下來一一關心每位入圍者，從下午5點半星光紅毯開始，直到凌晨近6點參加完第9場最佳劇情片《瀑布》的慶功宴，今年也特別帶著下屆主席李屏賓隨行，連續12小時不停歇，為金馬奉獻精神令人動容。

看到國際大導演李安，所有人都迫不及待與他拍照留念，李安也來者不拒，親民化身人形立牌，現年67歲的他跑了整晚卻沒有一絲疲態，體力相當驚人，一旁見習的李屏賓說「你們看我現在在幹什麼，就是跟著導演的路，壓力當然非常大，因為導演是全世界知名的大導演」，但也說會盡量每個劇組巡迴1圈，「導演把路開得那麼平穩，什麼危機都碰過了，我們只要循著他的路走」。李安導演也被問到明年回台參加金馬，不是主席的身分還會繼續這樣跑嗎？他笑回「Good Question」（好問題），接著表示「不過我不是主席好像也是這樣，最開始就是我人緣還不錯，大家會請我，我就去這樣子，然後成習慣了，好像變成金馬獎的1件事情」。

這次他預計待到12月中，之後2周的時間會看看親朋好友，畢竟李媽媽年紀也大了。提到白靈一直說欠她1部電影，李安表示自己在白靈第1次拍片就認識她，「她是很好的演員啦，但拍個片子不能說為誰，我其實很早就認識她了，不能說欠誰，但要說欠的話，我欠劉德華1部片」，2003年的金馬獎上劉德華笑問李安何時找他拍片，李安開玩笑回「等你拿男主角再說吧」，後來劉德華果然得獎，但李安並未找他合作。

卸任主席後，李安則會繼續找錢拍片，之前曾說要拍攝的拳擊片因為需要的資金太多，暫時先處理新的項目，並表示說現在很少看電影，電視也不看，但對拍電影還是很有興趣，不過感嘆「畢竟我年紀也不小了，有時候也很累，打拚那麼多年」。也坦言確實串流平台有接洽過他，不過自己很挑，最近因為疫情拍片有諸多限制，加上前2部片都沒做起來，但還是會繼續努力，他說電影是個夢想，「沒有希望和夢想也沒有意思」。