大魔王變異美株威力不再，歐美股市29日強彈股，美股四大指數同步上漲，尤其費城半導體指數強彈4.08％，指數再度逼近前高，台股今（30）日也喘了一口氣，早盤一度大漲逾200點、重叩17500點之上，電子股重返主流，至約10點半時，上市電子成交值占比逾七成，上櫃電子股更強力吸金近九成。

至上午約10點半，台股成交值約1700億元，而電子類股成交值就約達1240億元，電子股成交值占比接近73％，上漲逾1％；上櫃成交值為640億元，上櫃電子一度大漲逾2％，更爆出高達570億元，占比89％、逼近九成，均較昨天收盤的各六成及83％上升，電子股成當紅炸子雞。

上市電子股今天包括弘憶股、建碁、大眾控、敬鵬、華孚、通嘉等攻上漲停，另訊舟、菱生、詮欣、華擎、振樺電、南電、環科、晶彩科、欣興、錩新、康控-KY、亞光、迎廣、華邦電、洋華、昇貿等，漲幅都在5～7％以上。

上櫃電子股更有松普、利機、優群、智晶、李洲、英濟、建達、李洲、英濟、建達、環天科、立衛、天正國際、力致、泰谷等10多檔衝上漲停，信驊、金利、鼎天、宏觀等大漲6～9％以上。