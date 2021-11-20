疫情指揮中心針對高端疫苗混打一事，引發各界強烈質疑，指揮官陳時中終於爆出「不然是要怎樣」的話。從疫苗政策到個人嗨歌，陳時中在歷經各界指責，甚至數度趕他下台，都一副事不關己模樣，自始至終感覺良好。如今終於放出江湖狠話，耍流氓了。

「不然你是要怎樣」，這是閩南語的挑釁話，是流氓在開幹前相互叫陣的撂狠話，盛氣凌人到了最高點，接下去就是拿刀相捅。政府官員居然用這種話對待質疑他的老百姓，而這些人又是全力支持政府打了高端，出事之後卻被丟包的一群無辜民眾。

中華民國防疫協會理事長王任賢批評指揮中心「把高端當水」；也是高端擁護者的立委高嘉瑜，從「賺到了」到「政府要道歉」；立委高虹安質疑庫存300多萬劑的過剩高端疫苗……，面對種種的批評，陳時中一推六二五，「時空環境改變」、「沒有必要道歉」、「不要再放假消息了」……，完全無視於民意炸鍋。詞窮之際，終於搬出阿扁這句經典台詞。

疫情之初，陳時中自信滿滿的說，「靠著我們的氣質可以打敗病毒」，先別說政策種種出包情況，現在陳時中把自己的疫苗政策搞到死胡同，對不起老百姓之餘，還在嗨歌、卸責、撂狠話。氣質在哪裡？

台灣政治史上從沒見過這麼犀牛皮的政府官員，蘇貞昌在立法院答詢時，一副漫不經心，連「袂見笑」、「吵死了」……都敢說出口，堂堂行政院長倒像是街頭小混混，完全不把民意放在眼裡。這樣坐大的心態，陳時中、陳吉仲、潘文忠、顧立雄……一個個有樣學樣，其中最得到「藐視民意」心法的就是陳時中。面對這樣的流氓政府，只能回嗆「不然是要怎樣」？