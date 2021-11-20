前世界拳王泰森(Mike Tyson)已退休多時，今年55歲，不過在退休後他依然是鎂光燈的焦點，無論他說了什麼話、做了哪些事都引來媒體爭相報導，除了他頻頻放話要復出外，前陣子他又自爆荒唐往事，他透露自己曾吸食「蟾蜍毒液」，幫他減掉45公斤體重，但有一次他卻差點因此猝死。

Mike Tyson 'died' while tripping on psychedelic toad venom https://t.co/L3pNHPGORG pic.twitter.com/GCDExU4wuf — New York Post (@nypost) November 16, 2021

拳王泰森一向以狂暴的言行舉止聞名，就如同他過去在拳擊場上一樣，退休後他開始經營大麻事業，幾天前他接受《紐約郵報》訪問時，自曝他四年前因酗酒吸毒變胖，透過朋友推薦吸了「索諾蘭沙漠蟾蜍毒液」改變體態和心境，因此瘦下來，也讓自己過得更好。

不過蟾蜍毒液在美國屬一級管制藥物，除會導致迷幻，也很容易上癮，泰森說他在首次吸食蟾蜍毒液後雖然差點猝死，但至今也吸食毒液多達53次，簡直把他當毒品來用，他受訪時談到：「我在第一次吸食後死了，但我看到死亡是美麗的，生與死都必須是美麗的」！

之後他繼續說：「它讓我更有創造力，幫我集中注意力，讓我更像是一位商人和企業家，蟾蜍目的是發揮你最大的潛力，讓我看世界的方式也不一樣」此外他也成了倡導迷幻藥使用者，在南加州牧場還有一個索諾蘭沙漠蟾蜍養殖場，並在那裡種植大麻。

而除了大麻和蟾蜍毒液外，泰森還投資了一間迷幻藥公司，該公司以使用墨西哥迷幻蘑菇製成的迷幻藥來治療創傷性腦損傷聞名，泰森對此表達：「我正在努力讓迷幻藥成為你可以在櫃檯買到的藥物，我想做更多，我想成為這個領域(迷幻藥)最佳人選」！

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