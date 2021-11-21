ALEC BURKS IS ON FIRE. pic.twitter.com/0E4AIuklen — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) November 21, 2021

看來火箭真的打算死守聯盟「爐主」這個有夠難堪的位置！就算打到末節一度領先地主尼克，火箭卻在最後關頭徹底崩盤，慘遭尼克打出12比2逆轉攻勢，終場火箭99比106吞下最近的14連敗，目前戰績1勝15敗，繼續占據聯盟與西區墊底地位。

雙方打到最後5分21秒，火箭還以91比89領先，沒想到接下來尼克先靠佛尼爾上籃追平，然後蘭道爾兩罰中1超前，奎克利與伯克斯接連投進三分球，打出12比2猛攻，反以8分超前火箭，火箭剩餘時間幾乎也無力追趕，只能無奈接受連敗。

伯克斯成為今天尼克逆轉成功的頭號功臣，他單場投進6顆三分球，替補攻下全場最高20分，佛尼爾也有19分，蘭道爾拿下16分、10籃板及9助攻的準大三元，奎克利13分，巴雷特11分，尼克目前9勝7敗，跟七六人並列東區第6。

火箭難得有6人得分上雙，伍德18分、12籃板表現最佳，今年榜眼傑倫格林16分，艾瑞克戈登15分，泰特11分、10籃板，森貢與小肯亞馬丁各有10分，只是當前都已經落到西區墊底位置，火箭還沒考慮做出變革動作，看來只想「放眼未來」！