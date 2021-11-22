T1聯盟桃園雲豹22日正式宣布簽約特洛伊威廉斯(Troy Williams)，曾於NBA闖蕩4年的他，具備戰鬥力十足的得分火力，這些年也在NBA發展聯盟留下亮眼成績，共出賽86場、先發45場，平均出賽26.6分鐘，斬獲17.9分、5.6籃板、1.8助攻與1.4抄截。有他的加入後，意味著桃園雲豹全員到齊，全力為元年新賽季備戰。

現年26歲的威廉斯，身高201公分、體重95公斤，屬於後衛型前鋒，擁有該位置的身高優勢，在大學時期代表籃球名校印第安納大學男子籃球隊出戰NCAA，平均每場可得13.3分、5.8籃板，外加2助攻，投籃命中率更達5成以上。

在2016年威廉斯展開NBA職籃生涯，先後效力於灰熊、火箭、尼克及國王等隊，在NBA闖蕩4年共出賽72場，其中17場先發，場均出賽16.3分鐘，可貢獻6分、2.7籃板，除了有良好的投射能力外，在防守端也可見他的身影，屬於攻守兩端俱佳的球員。

總經理蘇翊傑表示相當期待威廉斯的加入，「他同時擁有很好的全場進攻、控球、投射能力，可成為我們球隊的進攻發動機。」他認為威廉斯在場上屬於全面性的球員，不但能替其他隊友製造許多空檔，在協防及爭搶籃板上對球隊也有極大的幫助，未來更期待威廉斯成為聯盟最好的外援之一。