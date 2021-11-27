不少球迷搶著跟台啤啦啦隊合照。(黃及人攝)

由於台北市大天母校區體育館現場雨勢不停，預定下午5點30分開打的T1聯盟新球季開幕戰，也就是由主隊台啤英熊遭遇高雄海神的比賽，暫時還看不到人潮出現，反而是外面跟台啤啦啦隊合照的排隊行列還算長，場外人氣暫比場內高。

畢竟目前CDC還沒開放體育館內部飲食，場內仍然只能喝水，不過台啤英熊仍在場外安排了3個飲食攤位與1個啤酒攤位，可是人氣最高的，還是跟台啤啦啦隊合照的看台，遠遠就可看到看台前面的排隊人潮，人數反而比起進場的多。

至於球場內部布置，或許是受限於這裡屬於學校場館，所以台啤英熊只有用綠色看板圍繞一圈，且高掛兩幅球隊大型LOGO海報，比較特別的是，一樓觀眾席上早已坐了一群師大管樂團表演者，似乎準備要替等一下的開幕典禮進行伴奏或配樂。

T1聯盟會長錢薇娟也很早就現身場邊，跟全明星運動會的部分成員相談甚歡，很明顯是在感謝這些成員趕來捧場，現場大螢幕播放著台啤籃球隊過往歷史的影片，更找來不少打過台啤的退役球星或教練現身說法，讓球迷更加了解台啤英熊。