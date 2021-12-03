第19季超級籃球聯賽(SBL)熱身賽，3日在澎湖縣立體育館開打，由第18季並列冠軍的台灣啤酒與裕隆納智捷交手，裕隆靠著「盧家兄弟」盧冠良與盧冠軒最後關頭接連建功穩住勝果，最終以67比64險勝。

SBL首度登陸澎湖，首日就有超過7百名鄉親湧入澎湖縣立體育館，澎湖縣長賴峰偉與議長陳昭玲都到場，賴峰偉縣長簡單致詞後，就為此次熱身賽開球。身為澎湖子弟兵的台啤呂奇旻，賽前介紹時最後1位登場，也獲得現場觀眾熱情的歡呼聲，呂奇旻在開賽2分鐘，就為台啤投進這次熱身賽的頭兩分。

不過真正最像在主場打球的，卻是裕隆的盧家兄弟，哥哥盧冠良先是第1節連拿前12分，弟弟盧冠軒再補2記3分球，首節裕隆就以22比13領先，盧冠良首節就有14分進帳。

盧家兄弟在第2節前半段又續有建樹，裕隆最多以37比22領先到15分，但台啤慢慢找回手感，一度追到僅差6分，裕隆靠著顏聞佐的壓哨3分球，上半場仍以40比31領先9分，盧家兄弟第2節都拿5分，盧冠良上半場就砍進19分，盧冠軒也有11分。

裕隆第3節改由斑霸與周柏臣在籃下逞兇，斑霸單節6分，上半場沒得分的周柏臣，單節5分，兩人也幫助裕隆3節打完，仍以55比44領先11分。

台啤靠著翟振皓第4節連砍9分，最後2分32秒追成只落後4分，但此時又是盧家兄弟跳出，先是下半場未得分的盧冠良中距離得分，接著下半場也只拿2分的盧冠軒也拋投得手，這4分也穩住裕隆勝果。

裕隆「盧家兄弟」包辦34分，盧冠良21分，盧冠軒13分；台啤以翟振皓20分最高，王子綱16分。

澎湖熱身賽明天將進行兩場比賽，地點續在澎湖縣立體育館，下午4點，由選進南湖第一代「戰神」曾柏喻當狀元的高雄九太，對上「魔獸」謝宗融領軍，頗有爭冠氣勢的台灣銀行，晚間7點，裕隆納智捷連2天出賽，對上幾乎全新陣容，僅剩姜廣謙是上季球員的璞園建築。